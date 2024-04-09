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На Украине посоветовали польским фермерам выращивать марихуану

Украинские аграрии посоветовали Польше выращивать марихуану вместо зерна

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Польские фермеры не могут составить конкуренцию украинским сельхозпроизводителям на зерновом рынке, поэтому вместо того, чтобы блокировать экспорт продукции из Украины, им надо сменить специализацию и начать выращивать цветы или марихуану, заявил президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса. Об этом пишет ТАСС.

По словам Лисситсы, «протекционизм не спасет» сельскохозяйственный сектор экономики Евросоюза.

«Польские фермеры слишком малы, чтобы быть реальными игроками на мировом рынке зерна, где им приходится конкурировать с такими странами, как Украина, Бразилия или Россия. Им лучше специализироваться на производстве цветов, фруктов или овощей. Или даже марихуаны», — сказал он изданию Politico.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты против ввоза дешевой украинской сельхозпродукции. В результате были заблокированы контрольно-пропускные пункты на границе между странами. Проблемы с импортом, в свою очередь, привели к подорожанию товаров на Украине. Рост цен составил 15–20%.

По данным Национального банка Украины, потери импорта Украины в феврале из-за блокады границы фермерами Польши составили $350-400 млн.

Ранее Евросоюз предупредили о кризисе из-за пошлин на российское зерно.

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