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Бюджетникам и пенсионерам Гагаузии откроют счета в российском банке

Промсвязьбанк откроет счета бюджетникам и пенсионерам Гагаузской автономии

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Промсвязьбанк (ПСБ) откроет счета бюджетникам и пенсионерам Гагаузии (автономное территориальное образование в составе Молдавии). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соглашение, подписанное председателем ПСБ Петром Фрадковым и главой автономии Евгенией Гуцул, а также председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым.

«Укрепляя гуманитарные мосты между жителями Гагаузии и России, ПСБ выступит удобной финансовой платформой для осуществления платежей и переводов между друзьями и близкими, живущими в обеих странах», — сказал Фрадков.

9 апреля Гуцул посетила Москву с рабочим визитом, где встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Во время своего прошлого приезда в страну политик, в том числе приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи.

В начале апреля стало известно, что казахстанский Halyk Bank остановил обслуживание карт «Мир». А с 30 марта «Мир» перестал работать в большинстве банков Армении из-за риска вторичных санкций.

Ранее стала известна причина отказа Киргизии от обслуживания карт «Мир».

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