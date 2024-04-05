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Сбербанк возобновил прием заявок на IT-ипотеку

Сбербанк возобновил 5 апреля прием заявок на ипотеку для IT-специалистов

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Максим Блинов/РИА Новости

Сбербанк 5 апреля возобновил прием заявок по программе «Ипотека для ИТ». Об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.

«Сегодня правительство РФ приняло решение об увеличении лимита по «Ипотеке для ИТ» до 700 млрд, и мы сразу же снова начинаем прием заявок по этой программ», — заявил Царев.

Он отметил, что эта популярна среди клиентов Сбербанка. В 2023 году оформлялось по 2-3 тыс. подобных сделок каждый месяц. Показатель вырос в разы по сравнению с 2022 годом (до 500 сделок ежемесячно).

Cтавка по программе составляет 5%, минимальный размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости объекта недвижимости, максимальный срок кредита — до 30 лет.

Максимальная сумма кредита, которую можно взять по льготной программе, составляет 18 млн рублей при покупке жилья в регионах с населением более 1 млн человек. 9 млн рублей — для остальных регионов России.

Благодаря IT-ипотеке можно приобрести квартиру или готовый жилой дом от застройщика. Кроме того, можно взять кредит на строительство жилого дома на уже имеющемся участке или с одновременным приобретением земли.

До этого директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил «Газете.Ru», что спрос россиян на IT-ипотеку вырастет в два-три раза к 2030 году на фоне решения правительства об увеличении лимита по программе до 700 млрд рублей. По его словам, благодаря программе можно ожидать повышения производительности труда и опережающего роста зарплаты во многих направлениях IT.

Ранее Сбер запустил льготную «зеленую» ипотеку на квартиры в новостройках.

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