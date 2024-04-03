Власти не планируют запрещать российским компаниям работать за границей

Российские власти не будет запрещать коммерсантам работать за границей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Запрещать нашим компаниям вести бизнес за рубежом, тем более в дружеских странах, я считаю, нельзя», — сказал он.

Глава кабмина отметил, что такой подход не означает, что правительство будет закрывать глаза на тех, кто просто создает «центры прибыли за рубежом», выкачивая средства за счет российских ресурсов.

До этого Мишустин заявил об успешной динамике российского ВВП. Он подчеркнул, что условия, в которых предприятиям пришлось работать в прошлом году, были «очень сложными», так как внешнее давление на Россию не ослабевает. Тем не менее, валовой внутренний продукт увеличился на 3,6% — что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран. Мишустин обратил внимание, что санкции неизбежно бьют, прежде всего, по экономике Запада.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал об успеха России в экономике, несмотря на санкции.