Прокуратура объяснила позицию по изъятию акций у частных инвесторов

Прокуратура Пермского края считает, что ни один из акционеров Соликамского магниевого завода не может считаться добросовестным приобретателем акций. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства, слова которой приводит РБК.

Пермская прокуратура в ходе проверки установила, что приватизация была проведена неуполномоченным органом, который не направил документы о планируемом преобразовании завода в акционерное общество в Госкомимущество России, «чем лишил его возможности представить соответствующие материалы на утверждение в правительство РФ».

По мнению прокуратуры, акционеры, купившие бумаги завода на Московской бирже (бумаги свободно торговались на площадке до октября 2022 года), также не считаются добросовестными приобретателями.

«В настоящее время владеющие акциями завода не являются добросовестными приобретателями независимо от способа приобретения ценных бумаг, поскольку указанное имущество выбыло от РФ помимо ее воли», — резюмировали в прокуратуре.

В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций у частных инвесторов Соликамского магниевого завода из-за незаконной приватизации предприятия в 1992 году. В пользу государства у мажоритарных акционеров изъяли долю 89,4%. После этого акции (10,6%) изъяли и у миноритариев.

Ранее суд обратил акции Ивановского завода тяжелого станкостроения в пользу РФ.