Бизнес сможет оптимизировать расходы на сервисы корпоративных коммуникаций VK WorkSpace

VK WorkSpace 2 апреля меняет систему оплаты за облачные сервисы корпоративных коммуникаций для бизнеса. Новая модель позволит оплачивать услуги на необходимое число пользователей с точностью до одного человека и оптимизировать затраты, сообщает пресс-служба VK.

Отмечается, что до этого компаниям приходилось платить за пакеты с различной фиксированной численностью сотрудников. Теперь же бизнес сможет выбирать, на какое количество работников подключить доступ к сервисам, и гибко управлять подпиской, которая включает в себя расширенную функциональность мессенджера, корпоративной почты, видеоконференций, календаря, диска и онлайн-редактирования документов.

По словам руководителя коммуникационных продуктов VK Tech Михаила Чижикова, сервисы корпоративных коммуникаций упрощают взаимодействие работников и увеличивают продуктивность работы команд. Благодаря новой системе оплаты VK WorkSpace бизнес сможет эффективно использовать бюджет и уменьшить издержки на ПО.

«При этом мы поддерживаем компании, которые переходят на платформу с зарубежных облачных сервисов. Подав заявку на сайте VK WorkSpace до 10 апреля, они смогут получить бесплатный доступ к инструментам на три месяца», — добавил Чижиков.

Подключить тариф «Выгодный» можно сразу в кабинете или по окончании оплаченного по прежней модели периода: затем тариф изменится автоматически. Для крупных компаний есть тариф «Индивидуальный». Тариф гибко настраивается согласно уникальным потребностям бизнеса.

Ранее сообщалось, что VK применит генеративный искусственный интеллект в своих сервисах.