Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бизнес сможет оптимизировать расходы на сервисы корпоративных коммуникаций VK WorkSpace

VK WorkSpace меняет систему оплаты за сервисы корпоративных коммуникаций

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

VK WorkSpace 2 апреля меняет систему оплаты за облачные сервисы корпоративных коммуникаций для бизнеса. Новая модель позволит оплачивать услуги на необходимое число пользователей с точностью до одного человека и оптимизировать затраты, сообщает пресс-служба VK.

Отмечается, что до этого компаниям приходилось платить за пакеты с различной фиксированной численностью сотрудников. Теперь же бизнес сможет выбирать, на какое количество работников подключить доступ к сервисам, и гибко управлять подпиской, которая включает в себя расширенную функциональность мессенджера, корпоративной почты, видеоконференций, календаря, диска и онлайн-редактирования документов.

По словам руководителя коммуникационных продуктов VK Tech Михаила Чижикова, сервисы корпоративных коммуникаций упрощают взаимодействие работников и увеличивают продуктивность работы команд. Благодаря новой системе оплаты VK WorkSpace бизнес сможет эффективно использовать бюджет и уменьшить издержки на ПО.

«При этом мы поддерживаем компании, которые переходят на платформу с зарубежных облачных сервисов. Подав заявку на сайте VK WorkSpace до 10 апреля, они смогут получить бесплатный доступ к инструментам на три месяца», — добавил Чижиков.

Подключить тариф «Выгодный» можно сразу в кабинете или по окончании оплаченного по прежней модели периода: затем тариф изменится автоматически. Для крупных компаний есть тариф «Индивидуальный». Тариф гибко настраивается согласно уникальным потребностям бизнеса.

Ранее сообщалось, что VK применит генеративный искусственный интеллект в своих сервисах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами