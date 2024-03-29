Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области временно закроют часть пунктов выдачи Wildberries

Wildberries решил временно закрыть часть ПВЗ в Белгородской области

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Маркетплейс Wildberries решил временно закрыть часть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании.

В пресс-службе заявили, что в организации внимательно следят за ситуацией в регионе. Там отметили, что для Wildberries очень важно, чтобы клиенты, менеджеры и партнеры компании «чувствовали себя в безопасности и их жизням ничего не угрожало».

«Мы находимся с ними на связи и инструктируем, как вести себя в экстренных ситуациях», — сказано в сообщении.

Как сообщили в Wildberries, исходя из этого и было принято данное решение.

В компании также отметили, что заказы клиентов, находящиеся в пути на эти ПВЗ, можно будет отправить на другие пункты или отменить. В таком случае не будет взиматься плата за обратную доставку.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что было принято решение о заходе Ozon и Wildberries на территории Донецкой и Луганской народных республик принято.

Ранее Путин допустил создание «санитарной зоны» на границе России с Украиной.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Все новости на тему:
Атаки ДРГ на Россию
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами