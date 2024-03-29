В Белгородской области временно закроют часть пунктов выдачи Wildberries

Маркетплейс Wildberries решил временно закрыть часть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании.

В пресс-службе заявили, что в организации внимательно следят за ситуацией в регионе. Там отметили, что для Wildberries очень важно, чтобы клиенты, менеджеры и партнеры компании «чувствовали себя в безопасности и их жизням ничего не угрожало».

«Мы находимся с ними на связи и инструктируем, как вести себя в экстренных ситуациях», — сказано в сообщении.

Как сообщили в Wildberries, исходя из этого и было принято данное решение.

В компании также отметили, что заказы клиентов, находящиеся в пути на эти ПВЗ, можно будет отправить на другие пункты или отменить. В таком случае не будет взиматься плата за обратную доставку.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что было принято решение о заходе Ozon и Wildberries на территории Донецкой и Луганской народных республик принято.

Ранее Путин допустил создание «санитарной зоны» на границе России с Украиной.