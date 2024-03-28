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Крупнейший производитель кирпича продал заводы в России

РБК: крупнейший производитель кирпича Wienerberger продал два завода в России

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Александр Кряжев/РИА Новости

Австрийский концерн Wienerberger, который считается крупнейшим производителем кирпича в мире, продал заводы в России. Об этом пишет РБК.

По данным издания, покупателем стала компания брянского бизнесмена Алексея Филина, который уже имеет активы в строительной отрасли. Концерн продал два завода во Владимирской области и Татарстане. По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), с 12 февраля 2024 года собственником компаний «Винербергер Куркачи» и «Винербергер кирпич», на балансе которых находятся названные объекты, стала фирма «Строймикс», которая на 100% принадлежит Филину.

До этого стало известно, что, несмотря на давление Украины, крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB (ранее называвшаяся Schlumberger. — «Газета.Ru») не планирует выводить свой бизнес из России.

В начале марта сообщалось, что активы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), принадлежавшие миллиардеру Юрию Антипову, могут передать госкорпорации «Ростех».

До этого стало известно, что бывший автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге, позднее сменивший название на «Лада Санкт-Петербург», а затем на ООО «Автозавод Санкт-Петербург», завершил 2023 год с чистым убытком в размере 13,7 млрд рублей.

Ранее бренд Chanel начал отказываться от аренды бутиков в России.

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