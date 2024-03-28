Крупнейший производитель кирпича продал заводы в России

Австрийский концерн Wienerberger, который считается крупнейшим производителем кирпича в мире, продал заводы в России. Об этом пишет РБК.

По данным издания, покупателем стала компания брянского бизнесмена Алексея Филина, который уже имеет активы в строительной отрасли. Концерн продал два завода во Владимирской области и Татарстане. По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), с 12 февраля 2024 года собственником компаний «Винербергер Куркачи» и «Винербергер кирпич», на балансе которых находятся названные объекты, стала фирма «Строймикс», которая на 100% принадлежит Филину.

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