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Путин рассказал о тревоге из-за лозунгов о том, что Россия только для русских

Путин назвал тревожными лозунги о России только для русских

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что когда до него доносятся лозунги, что Россия только для русских, у него возникает чувство тревоги. Его слова приводит РИА Новости.

«Вот вы знаете, когда я слышу наших — такие люди везде есть, в любом обществе, — когда я слышу ура-патриотов, в том числе тех, кто говорят, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает», — поделился своим мнением глава государства.

Путин также отметил, что ущемление любой из наций внутри страны может развалить Россию.

До этого российский президент заявил, что многообразие культур, религий и традиций отличает Россию от других стран. По его оценке, все эти отличия позволяют жителям страны на протяжении веков обмениваться друг с другом как генетическим кодом, так и культурным кодом.

Путин добавил, что таким образом создается «единая российская нация». В ходе выступления российский лидер сообщил, что Россия — это страна, которая управляется напрямую Богом, но существует благодаря населяющим ее народам.

Ранее Владимир Путин предупредил западную элиту о конце «бала вампиров».

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