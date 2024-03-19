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В Госдуме назвали возможные сроки перехода на прогрессивную систему налогообложения

Аксаков: новое налоговое законодательство должно вступить в силу с 2025 года

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В случае, если в России примут новое налоговое законодательство, оно должно вступить в силу с 1 января 2025 года, а нижней планкой повышения подоходного налога станет доход от 5 млн рублей в год. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает Lenta.ru.

По словам депутата, к настоящему моменту в Госдуме сформирована рабочая группа, которая собирает идеи, после чего приступит к их рассмотрению.

«Очевидно, те граждане, которые имеют доходы меньше чем 5 миллионов рублей в год, будут платить 13 процентов, как и платили, но это мои рассуждения, какие будут рассматриваться предложения, пока говорить рано», — пояснил Аксаков.

Депутат уточнил, что, по его мнению, увеличение подоходного налога должно коснуться только тех граждан, чьи доходы составляют не меньше 500 тысяч рублей в месяц. Это реализовано на практике уже сейчас: граждане с доходом от 5 млн рублей платят в казну 15% НДФЛ, а не 13%, как все остальные.

13 марта стало известно, что Путин поддержал прогрессивные налоги для россиян, а кабмин уже готовит предложения по этому поводу.

В тот же день в Госдуме рассказали, когда рассмотрят переход на прогрессивное налогообложение в России.

Ранее ФНС раскрыла статистику по повышенному НДФЛ для состоятельных россиян.

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