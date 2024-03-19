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Карты «Мир» перестанут принимать банкоматы большинства банков Армении

РБК: карты «Мир» перестанут работать в большинстве банкоматов Армении с 30 марта

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

Банковские карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении с 30 марта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя »ВТБ Армения» и источник в российской банковской системе.

«Карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года, исключение составляет инфраструктура банка «ВТБ Армения» («дочка» российского ВТБ)», — говорится в материале издания.

Там отмечается, что основные операции останутся доступны в «ВТБ Армения» для держателей карт «Мир». Среди них — снятие денег в банкоматах ВТБ (Армения), оплата услуг через онлайн–банк и онлайн-покупки.

На данный момент карты «Мир» работают в Армении и принимаются местными банками.

В феврале казахстанский банк «Фридом Финанс» (входит в Freedom Holding Тимура Турлова) запретил денежные переводы с карт российской платежной системы «Мир». Также сало известно, что банк Казахстана Bereke Bank прекратил обслуживать карты «Мир» с 17 марта.

Ранее стало известно, насколько востребованы карты «Мир» на Кубе.

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