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Индия резко сократила закупку российской нефти

«Ъ»: Индия приостановила закупку российской премиальной нефти сорта ВСТО

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Yulii Zozulia/Global Look Press

Индия, которая являлась крупнейшим покупателем морских партий российской нефти, на протяжении двух месяцев не закупает нефть российского премиального сорта ВСТО, который отгружается из порта Козьмино. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Прежде страна резко снизила импорт другого премиального сорта нефти — Sokol, который добывается на сахалинских месторождениях. Это было связано с разногласиями в расчетах за горючее, а также с опасениями индийских импортеров из-за ужесточения потолка цен на нефть из РФ.

Отмечается, что в течение прошлого года поставки ВСТО в Индию составляли в среднем около 95 тыс. б/с, в течение второй половины 2022 года — 60 тыс. б/с.

ВСТО — сорт российской нефти с низким содержанием серы (менее 0,6%), поставляемый с месторождений на востоке Сибири.

Накануне стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 7 ноября 2023 года преодолела отметку в $85 за баррель.

12 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия может потерять долю на мировом рынке нефти из-за сокращения добычи в рамках договоренностей ОПЕК+.

Ранее Путин пообещал нефтяникам работы «на 100 лет» вперед.

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