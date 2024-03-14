В России раскрыли стоимость самого дорого пентхауса

Лоты в формате пентхаусов (просторных квартир на верхних этажах) на рынке элитного жилья Москвы подорожали примерно на 66% за последние три года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет консалтинговой компании NF Group.

Если в 2021 году их средняя цена составляла около 1,8 млн рублей за кв.м, то сейчас она выросла до 3 млн рублей, а по оценкам главы Kalinka Екатерины Румянцевой, достигает даже 3,4 млн рублей.

Рост стоимости пентхаусов подтверждает и топ-брокер Whitewill Оксана Романовская. Как правило, эти престижные объекты выставляются в 2-2,5 раза дороже остальных квартир в том же доме за кв.м, поясняет управляющий партнер Intermark Дмитрий Халин. Дефицит предложения и уникальный статус пентхаусов приводят к завышенной стоимости при меньшей площади.

Согласно данным NF Group, сейчас самым дорогим пентхаусом в российской столице является лот площадью 863 кв.м в ЖК Le Dome на Соймоновском проезде. Девелопер хочет продать его за рекордные 7,3 млрд рублей, что составляет 8,4 млн руб. за «квадрат». На втором месте — пентхаус на 1154 кв.м в клубном доме Duo за 4 млрд руб. (3,4 млн/кв.м).

При этом, по словам коммерческого директора MR Group Леонида Савкова, главным ценообразующим фактором для пентхаусов является местоположение жилого комплекса относительно знаковых объектов города. Несмотря на крайне редкие сделки с такими лотами, спрос на пентхаусы есть у обеспеченных клиентов, желающих получить максимальный комфорт, отмечают эксперты.

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