Россия за 10 лет значительно сократила закупки одного драгоценного материала

Россия в 2023 году закупила жемчуга на $818 тыс. Это в 3,4 раза меньше, чем 10 лет назад, подсчитали в РИА Новости.

Главным продавцом драгоценного материала оказалась Армения, которая начала поставки жемчуга в Россию только в 2017 году. Также товар отправляли Китай, Таиланд и Гонконг.

Для сравнения: в 2024 году объем российского импорта жемчуга составлял $2,8 млн, а ключевым поставщиком товара выступала Франция. Также в лидерах были КНР, Япония, Швейцария, Гонконг, Таиланд и Германия.

До этого в России зафиксировали резкий рост трат на ювелирные украшения. Бум спроса пришелся на период с 6 по 10 марта. Продажи в праздничные дни выросли в два раза. Пиковым стало 7 марта, на которое пришлось 29% от общего объема праздничных покупок.

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