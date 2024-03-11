В России фиксируется снижение потребления спиртного

По данным Росалкогольрегулирования, в России не наблюдается увеличения потребления алкогольной продукции на фоне частичной мобилизации и санкций. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал руководитель службы Игорь Алешин.

«Если бы стали больше пить, мы бы увидели резкий скачок в рознице, а этого нет», — пояснил он.

Наоборот, фиксируется постепенное снижение, заявил Алешин.

Небольшой рост легальных розничных продаж в последние годы объясняется легализацией рынка. Так, в 2023 году розничные продажи алкоголя на душу населения составили 6,5 литра против 6 литров в 2019 году.

По данным Минздрава, общее потребление алкоголя в 2022 году снизилось до 8,62 литра на человека с 9,06 литра в 2019 году. Роста контрафакта на этом фоне не произошло, отметил Алешин.

Доля импортного алкоголя на российском рынке в последние годы сохраняется на уровне 24%. При этом импорт крепкого спиртного растет, но в конкуренции часто преимущество оказывается у отечественных производителей.

Алешин также рассказал об усилении контроля за нелегальным рынком алкоголя, в том числе благодаря недавно принятым законам и маркировке пива.

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