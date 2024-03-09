Названы четыре способа защиты доходов от инфляции

Защитить деньги от инфляции можно несколькими способами. В РБК назвали четыре актива, которые помогут достичь этой цели.

Первый способ — вложиться в недвижимость. Причем речь идет не только о покупке жилья, но и о косвенных инвестициях. Сейчас на рынке 427 закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости, из которых 165 доступны неквалифицированным инвесторам.

Во-вторых, россияне могут обратиться к материальным активам. Традиционно это золото и другие драгоценные металлы. Также к этой категории относят нефть.

Еще один способ защитить свой доход от инфляции — инвестировать в облигации, доходность которых привязана к индексу потребительских цен.

Наконец, можно инвестировать в высокодивидендные акции.

При этом аналитики напоминают, что у каждого типа инвестиций есть свои плюсы и минусы, которые нужно принимать во внимание перед тем, как вкладывать в них свои средства.

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