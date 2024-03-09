Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы четыре способа защиты доходов от инфляции

РБК: инвестиции в недвижимость и ценные бумаги смогут уберечь деньги от инфляции

close
100%
Depositphotos

Защитить деньги от инфляции можно несколькими способами. В РБК назвали четыре актива, которые помогут достичь этой цели.

Первый способ — вложиться в недвижимость. Причем речь идет не только о покупке жилья, но и о косвенных инвестициях. Сейчас на рынке 427 закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости, из которых 165 доступны неквалифицированным инвесторам.

Во-вторых, россияне могут обратиться к материальным активам. Традиционно это золото и другие драгоценные металлы. Также к этой категории относят нефть.

Еще один способ защитить свой доход от инфляции — инвестировать в облигации, доходность которых привязана к индексу потребительских цен.

Наконец, можно инвестировать в высокодивидендные акции.

При этом аналитики напоминают, что у каждого типа инвестиций есть свои плюсы и минусы, которые нужно принимать во внимание перед тем, как вкладывать в них свои средства.

Накануне экономист оценил, стоит ли инвестировать в золотые украшения.

Ранее цены на золото обновили исторический максимум.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами