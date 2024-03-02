Россиянам рассказали, кого отсекут от льготной ипотеки

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева заявила в беседе с агентством «Прайм», что доля льготной ипотеки на первичном рынке может снизиться до 25%.

По ее словам, отчасти льготная ипотека решила проблемы в крупных городах, где было активное строительство, есть развитая банковская система, а покупатели отличаются платежеспособностью. Показатель такой ипотеки составил 90% во всех ипотечных программах. В связи с этим правительство уже рассматривает, как ее можно сократить.

Эксперт отметила, что ипотека, прежде всего, является способом коммерческого приобретения жилья. Развитие ипотеки диктуют рыночные законы, поэтому она по определению не может быть массовой, заявил она.

Она добавила, что государство «не оставляет патерналистские функции, а лишь корректирует свои социальные обязательства в зависимости от обстоятельств и современных особенностей развития экономики».

До этого газета «Известия», ссылаясь на источники, сообщила, что министерство финансов России планирует значительно снизить долю льготной ипотеки на первичном рынке недвижимости.

Ранее Путин анонсировал ипотеку со льготной ставкой 2% для участников спецоперации.