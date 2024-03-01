Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Швейцария присоединалась к санкциям против России

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций против России

close
100%
Depositphoitos

Федеральный совет Швейцарии сообщил о присоединении к санкциям Еврсоюза против России в рамках 13-го пакета рестрикций. Об этом сообщает ТАСС.

«29 февраля 2024 года федеральный департамент экономики, образования и исследований, ответственный за санкции, принял новые меры против России... Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций Евросоюза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции вступили в силу с 1 марта 2024 года.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя 13-й пакет санкций ЕС, заявила, что новые рестрикции не окажут никакого влияния на ход специальной военной операции (СВО).

23 февраля Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В него вошли 194 физических и юридических лица. Санкции, в частности, направлены на ограничение доступа РФ к компонентам для беспилотников. Кроме того, под ограничения подпали компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. ЕС включил в новый пакет санкций 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса России.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами