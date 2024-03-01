Швейцария присоединалась к санкциям против России

Федеральный совет Швейцарии сообщил о присоединении к санкциям Еврсоюза против России в рамках 13-го пакета рестрикций. Об этом сообщает ТАСС.

«29 февраля 2024 года федеральный департамент экономики, образования и исследований, ответственный за санкции, принял новые меры против России... Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций Евросоюза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции вступили в силу с 1 марта 2024 года.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя 13-й пакет санкций ЕС, заявила, что новые рестрикции не окажут никакого влияния на ход специальной военной операции (СВО).

23 февраля Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В него вошли 194 физических и юридических лица. Санкции, в частности, направлены на ограничение доступа РФ к компонентам для беспилотников. Кроме того, под ограничения подпали компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. ЕС включил в новый пакет санкций 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса России.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.