Американский политик выступил против повышения госдолга США

Кандидат от республиканской партии в сенат США от штата Индиана Джон Раст выступил против повышения потолка американского госдолга. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, законодателям США следует больше делать для сдерживания роста федеральных расходов, а не обслуживать запросы политического истеблишмента США.

«Вы не можете просто так увеличить долг. Республиканцы и конгресс действительно работают с демократами над повышением потолка долга», — отметил Раст.

До этого агентство «Прайм» со ссылкой на данные Минфина США сообщало, что портфель американских гособлигаций России к концу 2023 года вырос до $30 млн. На конец декабря портфель РФ состоял из $27 млн в долгосрочных бумагах и $3 млн в краткосрочных.

Лидером среди держателей долга США на конец 2023 года оставалась Япония с $1,138 трлн.

До этого в Счетной палате США предупреждали, что к 2050 году госдолг США может на 200% превысить ВВП страны.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.