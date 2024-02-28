В Анкаре заявили, что доверие Путина имеет огромное значение для Турции

Заявление о российско-турецком энергетическом сотрудничестве, которое сделал президент РФ Владимир Путин, имеет огромное значение для отношений между двумя странами. Об этом заявил экономический обозреватель турецкой газеты Aydinlik Серхат Латифоглу.

Комментируя слова Путина о том, что Турция является самым надежным партнером России в сфере энергетики, Латифоглу отметил, что выражение доверия президентом РФ является крайне важным для Анкары. Обозреватель назвал такое заявление историческим и поддерживающим и обнадеживающим Турцию.

Латифоглу выразил уверенность, что торговые и финансовые отношения между Россией и Турцией обладают колоссальным потенциалом. Поэтому их развитие приведет к значительному подъему турецкой экономики.

Ранее сообщалось, что сотрудники посольства США в Турции посещают турецкие фирмы и финансовые учреждения, угрожая им санкциями за сотрудничество с Россией и россиянами.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.