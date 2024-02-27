В Казахстане запретили переводы с карт «Мир»

Казахстанский банк «Фридом Финанс» (входит в Freedom Holding Тимура Турлова) запретил денежные переводы с карт и на карты «Мир». Об этом сообщает Frank Media.

Кредитная организация предупредила клиентов, что переводы в приложении Freedom Banker на карты платежной системы МИР больше не доступны.

Представители банка попросили клиентов пользоваться альтернативными способами переводов с помощью системы SWIFT, карты выпущенных не в России или через «Цифра банк» (ранее российский «Фридом Финанс», проданный Freedom Holding).

До этого министерство финансов США официально ввело санкции в отношении оператора российской национальной платежной системы «Мир» — Национальной системы платежных карт (НСПК).

По версии министерства США, распространение системы «Мир» позволило России создать собственную финансовую инфраструктуру.

Это дало возможность стране уклоняться от санкций и восстанавливать разорванные связи с международной финансовой системой, добавили в Минфине США.

Ранее выяснилось, что Россия ищет альтернативы экономическим связям с Западом.