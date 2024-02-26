Израиль планирует увеличить госдолг и повысить налоги для финансирования войны

Израиль планирует в 2024 году увеличить госдолг на $60 млрд, приостановить наем на госслужбу и увеличить налоги для финансирования военной операции против палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Таким образом Израиль планирует увеличить оборонные расходы почти вдвое.

По данным FT, в этом году Минфин Израиля планирует поднять налоги для банков и на табачные изделия, приостановить наем на госслужбу и отложить увеличение зарплат госслужащих, а в 2025 году увеличить ставку НДС с 17% до 18%.

Рынок труда в стране потерял 300 тысяч человек, которые были мобилизованы в стране после эскалации палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года, а также 150 тысяч палестинцев, которым отказано во въезде в страну с Западного берега реки Иордан, отмечает издание.

До этого армия Израиля представила план эвакуации жителей из сектора Газа.

Ранее Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.