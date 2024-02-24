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В G7 сделали прогноз по урожаю украинского зерна 2023 года

Заявление G7: Киев может экспортировать по Черному морю все зерно урожая 2023 г.

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Hannes P Albert/Global Look Press

Украина может экспортировать все зерно урожая прошлого года через черноморский коридор. Это следует из совестного заявления лидеров Страны Большой семерки (G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) по итогам онлайн-саммита, который прошел под председательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони, находящейся в Киеве, пишет ТАСС.

В документе говорится, что спецоперация России на Украине продолжает подрывать глобальную продовольственную безопасность. Также в тексте говорится об успехах Киева в значительном расширении экспорта продовольствия через Черное море, что поможет обеспечить питанием весь мир.

«Благодаря морскому коридору Украины и коридорам солидарности ЕС Украина находится на пути к тому, чтобы экспортировать все зерно урожая 2023 года, несмотря на нападения России на украинские порты и выход России из черноморской зерновой инициативы», — говорится в заявлении.

Кроме этого в G7 заявили, что продолжат оказывать санкционное давление на Россию и компании из других стран, которые будут помогать стране в обходе ограничительных мер.

Ранее Китай обещал принять меры по защите своих компаний от санкций.

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