Двум иностранным компаниям грозит делистинг из-за продажи бизнеса в России

Ценные бумаги двух игорных компаний из Макао — LET Group Holdings и Summit Ascent Holdings — могут быть исключены из котировального списка фондовой биржи Гонконга из-за продажи казино в России. Операции с их акциями были временно приостановлены еще 11 января, следует из сообщения Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC).

LET и Summit Ascent продают свои российские активы за $116 млн. В SFC опасаются, что после завершения сделки, у компаний может не остаться бизнеса с достаточным уровнем операций, чтобы поддерживать деятельность и гарантировать сохранение статуса листинга их ценных бумаг.

Регулятор также отметил, что компании должны были согласовать сделку с акционерами, чего не произошло.

SFC обратилась к LET и Summit Ascent с просьбой решить эти вопросы. Ответ не поступил, отмечается в сообщении.

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