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Йеллен: бюджетная поддержка Украины важна как никогда раньше

Глава минфина США Йеллен заявила о важности бюджетной поддержки Украины

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Global Look Press

По мнению главы американского министерства финансов Джанет Йеллен, в настоящее время бюджетная поддержка, оказываемая Украине со стороны США, имеет для Киева особенное значение. Об этом пишет РИА Новости.

Йеллен отметила, что эта помощь тесно связана с успехами Украины на политической арене и способствует укреплению национальной безопасности Соединенных Штатов. Это заявление было сделано в связи с принятием законопроекта о предоставлении дополнительной помощи Украине американским сенатом.

Джанет Йеллен также отметила, что выделение дополнительных средств Украине будет являться своего рода заверением для других стран-доноров, что США продолжают поддерживать Украину. По ее словам, международные партнеры, включая США, уже покрыли большую часть финансовых потребностей Украины в 2023 году и продолжат это делать и в 2024 году.

Для обеспечения национальной безопасности и укрепления Украины Джанет Йеллен призвала палату представителей США поддержать сенатский законопроект как можно скорее. Она подчеркнула, что отсутствие такой поддержки может негативно отразиться на американской безопасности и ослабить позицию Украины, что будет являться победой для противников Соединенных Штатов.

Руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер в свою очередь заявил, что медлительность конгресса при решении вопроса о финансировании Украины привела к ослаблению армии страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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