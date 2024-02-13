Банк России повысил курс доллара на 14 февраля

Банк России повысил официальный курс доллара на 14 февраля. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

Курс американской валюты установлен на уровне 91,21 рубля. Днем ранее он составил 91,08 рубля. Официальный курс евро вырос до 98,19 рубля с 98,15 рубля.

Курс китайского юаня составил 12,58 рубля вместо 12,55 рубля 13 февраля.

На прошлой неделе рубль незначительно укрепился. По словам аналитика УК «Первая» Ивана Капустянского, поддержку валюте оказали растущие цены на нефть на фоне неопределенности в конфликте между Израилем и ХАМАС, а также сохранение привлекательных ставок по рублевым активам.

«Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе рубль будет находиться в диапазоне 89-93 по отношению к доллару», — резюмировал Капустянский.

Днем 13 февраля торги на Мосбирже были временно приостановлены. Сама площадка объяснила перебои в работе «аппаратной ошибкой» сервера. В 15:45 торги возобновились.

Ранее рублю предрекли сильные колебания курса в марте.