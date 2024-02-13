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Россиянам дали совет, как действовать при появлении проблем с выплатой ипотеки

Риелтор Лазовский: при проблемах с ипотекой можно взять кредитные каникулы

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Нина Зотина/РИА «Новости»

При возникновении трудностей с ипотечными выплатами (потеря дохода, проблемы со здоровьем и прочее) рекомендуется взять кредитные каникулы. Такой совет дал россиянам владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. Его слова приводит Life.ru.

«Ипотечные каникулы — это выход для заемщика. За полгода можно найти новую работу или иные способы финансирования: от реструктуризации долга до адресной субсидии», — отметил Лазовский.

Кредитные каникулы можно взять только один раз. Срок отсрочки составляет до 6 месяцев.

Основные требования для оформления ипотечных каникул: сумма кредита не превышает 15 млн рублей, жилье является единственным для заемщика.

Ранее россиянам рассказали, как решить проблему со множеством кредитов. Один из способов облегчить бремя выплаты нескольких займов одновременно — рефинансирование.

До этого стало известно, что число россиян с пятью и более кредитами удвоилось с 2021 года.

Ранее сообщалось, что россияне начали отказываться от кредитных карт.

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