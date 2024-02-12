Цены на новостройки в РФ продолжают расти на фоне падения спроса

В феврале средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России выросла на 1,5% по сравнению с январем и составила 164,5 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитического центра ЦИАН.

При этом эксперты отмечают снижение спроса на первичное жилье. По данным Авито Недвижимости, в январе количество сделок сократилось на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший рост цен зафиксирован в Нижнем Новгороде — на 4,7%, до 200,3 тыс. рублей за квадратный метр. В Омске показатель вырос на 3,9%, до 119,8 тыс. рублей за квадратный метр, в Саратове — на 2,8%, до 75,3 тыс. рублей за квадратный метр.

В то же время в Москве средняя стоимость квадратного метра снизилась на 0,2% и составила 342,7 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге цены упали на 2,2%, до 247,7 тыс. рублей за квадратный метр.

По мнению экспертов, на спрос негативно повлияло сокращение лимита льготной ипотеки с 12 до 6 млн рублей. Однако в ближайшие месяцы ожидается оживление спроса, так как программа льготного кредитования продолжает действовать, отмечают аналитики.

«Массового повышения цен не произошло, выдача льготных ипотек продолжается — все это должно привести к росту сделок», — прокомментировал ситуацию руководитель ЦИАН Алексей Попов.

На прошлой неделе стало известно, что российские застройщики в январе сократили вывод новых проектов на рынок почти на треть.

Ранее загородное жилье в России значительно подорожало.