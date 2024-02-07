Швеция объявила о прекращении следствия по ЧП на «Северных потоках»

Прокуратура Швеции установила, что дело о взрывах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не относится к юрисдикции страны, материалы по делу переданы ФРГ, которая расследование продолжает. Об этом сообщается на сайте шведской прокуратуры.

Отмечается, что основной целью расследования было установление возможной причастности шведских граждан к атаке или использования территории Швеции для совершения подрыва на газопроводах.

В прокуратуре отметили, что причастность шведских граждан к ЧП могло бы навредить интересам Швеции или ее безопасности.

«Не было обнаружено ничего, указывающего на причастность Швеции или шведских граждан к атаке, которая была осуществлена в международных водах», — говорится в заявлении.

Материалу по делу переданы Германии, она продолжит расследование.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Ранее Минюст и генеральная прокуратура Германии отказались отвечать на вопрос о роли Польши в ЧП на «Северных потоках».