Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Швеция объявила о прекращении следствия по ЧП на «Северных потоках»

Швеция закрывает дело о «Северных потоках», ФРГ продолжит расследование

close
100%
РИА Новости

Прокуратура Швеции установила, что дело о взрывах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не относится к юрисдикции страны, материалы по делу переданы ФРГ, которая расследование продолжает. Об этом сообщается на сайте шведской прокуратуры.

Отмечается, что основной целью расследования было установление возможной причастности шведских граждан к атаке или использования территории Швеции для совершения подрыва на газопроводах.

В прокуратуре отметили, что причастность шведских граждан к ЧП могло бы навредить интересам Швеции или ее безопасности.

«Не было обнаружено ничего, указывающего на причастность Швеции или шведских граждан к атаке, которая была осуществлена в международных водах», — говорится в заявлении.

Материалу по делу переданы Германии, она продолжит расследование.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Ранее Минюст и генеральная прокуратура Германии отказались отвечать на вопрос о роли Польши в ЧП на «Северных потоках».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами