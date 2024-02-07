В ЕС призвали Украину к финансовой самостоятельности

Европейские чиновники призвали Украину к большей финансовой самостоятельности, беспокоясь из-за сложностей с выделением финансовой помощи Киеву. Об этом пишет газета Politico.

Высокопоставленный чиновник из Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Маттео Патроне заявил, что Украине в будущем необходимо стать более самодостаточной в вопросах финансов, так как Киев «не может продолжать финансировать половину своего бюджета за счет внешнего финансирования».

Отмечается, что ЕС рассматривает несколько сценариев помощи Украине, один из которых подразумевает передачу Киеву замороженных активов России. Опасения высказывают власти Германии, Франции и Италии из-за возможных юридических последствий.

До этого газета Politico писала, что выделенные Европейским Союзом €50 млрд Украине являются «ничем» для растущих потребностей киевского режима, а Европа сталкивается с неприятной для себя реальностью, что ей необходимо будет оказывать помощь Киеву гораздо дольше.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.