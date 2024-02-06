ФНС подала иск о признании недействительной сделки с IKEA на миллиарды

Арбитражный суд Московской области планирует рассмотреть иск о признании недействительной сделки на перечисление 12,9 миллиарда рублей от российской компании ООО «ИКЕА Торг» (Ingka Holding) к Fami Limited (Ирландия), связанной с Ingka Group, управляющей активами шведского ретейлера IKEA. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы №1 подала заявление. Судебное заседание запланировано на 5 марта текущего года.

Суд призвал истца предоставить документы в поддержку своей позиции, а ответчику – соглашение о кредитной линии, документы по договору поставки с ООО «Маркет. Трейд» (учредитель — ООО «Яндекс»), а также все необходимые документы, подтверждающие финансовые операции по сделке.

Источник, знакомый с деталями сделки, отметил, что в определении суда указан только один ответчик [Fami Limited], хотя в сделке участвуют минимум две стороны.

В других новостях сообщалось, что магазины IKEA в России временно прекратили работу после начала военной операции на Украине. В последствии «Яндекс Маркет» выкупил оставшиеся товары у IKEA и начал их продажу.

Эксперты, опрошенные изданием, предполагают, что, возможно, налоговики видят нарушение в том, что платежи были направлены напрямую иностранной компании, обходя российскую дочернюю структуру IKEA.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.