«Газпром» установил новый суточный рекорд по поставкам газа в Китай

«Газпром» установил новый исторический рекорд по поставкам трубопроводного газа в Китай. Об этом говорится в Telegram-канале российской компании.

«Поставка по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства компании», — говорится в сообщении. При этом представители компании не уточнили, сколько газа за сутки было перекачено в Китай.

По данным «Газпрома», поставки СПГ в КНР по «Силе Сибири» за 2023 год составили 22,7 млрд куб. м, что в полтора раза больше, чем годом ранее (15,4 млрд куб. м). Согласно информации Главного таможенного управления Китая, объем поставленного газа из РФ за 2023 год достиг 8 млн т, при этом его стоимость снизилась на 25%, по сравнению с 2022 годом, — до $5,2 млрд.

В компании подчеркнули, что поставки по «Силе Сибири» идут в рамках двусторонней договоренности о купле-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что в ближайшие годы экспорт российского газа в Китай может вырасти до 48 млрд куб. м в год.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай обсуждают строительство газопровода «Сила Сибири — 2».