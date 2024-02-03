Безос собрался продать около 50 млн акций Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос к 31 января 2025 года продаст до 50 миллионов акций e-commerce гиганта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет компании.

План был согласован в ноябре 2023 года, отмечается в пресс-релизе Amazon. При текущей цене в $171,8 за бумагу общая сумма продажи оценивается в $8,6 млрд.

Акции Amazon в пятницу выросли на 7,87%, до $171,81 за лот после публикации позитивных финансовых результатов за праздничный квартал. Чистая прибыль компании за октябрь — декабрь составила $10,6 млрд против $278 млн за аналогичный период 2022 года. Операционная прибыль за год возросла в 5 раз, до $13,2 млрд. Аналитики прогнозировали $10,4 млрд.

Несмотря на сильные показатели, по итогам года Amazon опустился с первой на четвертую строчку в списке самых дорогих брендов мира. Лидерство в 2023-м забрал Apple.

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