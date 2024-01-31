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В Polymetal назвали сроки продажи российских активов

Глава Polymetal заявил о планах продать российские активы к концу марта

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Serguei Fomine/Global Look Press

Компания Polymetal планирует продать свои российские активы до конца марта 2024 года. Об этом на веб-конференции заявил генеральный директор Polymetal Виталий Несис, передает ТАСС.

По словам топ-менеджера, после продажи российских активов компания вернется к обсуждению выплаты дивидендов инвесторам. Заявления Несиса привели к падению акций Polymetal на Московской бирже более чем на 4,5%.

До этого Polymetal предпринимала попытки вывести бизнес из-под санкций. В августе 2023 года компания исключила свои бумаги с Лондонской фондовой биржи. В ноябре предложила инвесторам обменять заблокированные акции на новые, выпущенные в Казахстане.

Накануне стало известно о смене основного акционера Polymetal. Компания ICT Александра Несиса продала свой пакет акций инвесторам из Омана.

В начале сентября котировки бумаг Polymetal взлетели почти на 15% после начала торгов на Московской биржи, которые были остановлены с конца июля на фоне начала процесса редомициляции.

Ранее Путин призвал нарастить количество акций российских компаний на фондовом рынке.

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