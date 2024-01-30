Размер текста
А
А
А

Власти Франции помогут фермерам после начала их протестов

Власти Франции объявят о дополнительных мерах поддержки фермеров

close
100%
Yves Herman/Reuters

Власти Франции собираются ввести дополнительные меры для поддержки фермеров, которые планируют продуктовую блокаду Парижа, угрожая прекратить поставки продовольствия в город. Президент Эммануэль Макрон отправится в Швецию на двухдневный визит, в то время как премьер-министр Габриэль Атталь или министр сельского хозяйства Марк Фено должны объявить о новых мерах на следующий день, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе Атталь провел более 3,5 часов, встречаясь с руководителями профсоюзов фермеров, которые продолжают протестовать. В ответ на анонсы Атталя фермеры начали организовывать баррикады на всех восьми автотрассах, ведущих в Париж. Они также планируют полностью заблокировать столицу и осадить ключевые аэропорты и продуктовый рынок Ранжис.

На востоке фермеры в районе развлекательного парка Диснейленд заблокировали шоссе A4, а с северо-западной стороны протестующие находятся примерно в 60 километрах от Парижа в коммуне Бюшле департамента Ивелин.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами