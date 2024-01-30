Власти Франции помогут фермерам после начала их протестов

Власти Франции собираются ввести дополнительные меры для поддержки фермеров, которые планируют продуктовую блокаду Парижа, угрожая прекратить поставки продовольствия в город. Президент Эммануэль Макрон отправится в Швецию на двухдневный визит, в то время как премьер-министр Габриэль Атталь или министр сельского хозяйства Марк Фено должны объявить о новых мерах на следующий день, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе Атталь провел более 3,5 часов, встречаясь с руководителями профсоюзов фермеров, которые продолжают протестовать. В ответ на анонсы Атталя фермеры начали организовывать баррикады на всех восьми автотрассах, ведущих в Париж. Они также планируют полностью заблокировать столицу и осадить ключевые аэропорты и продуктовый рынок Ранжис.

На востоке фермеры в районе развлекательного парка Диснейленд заблокировали шоссе A4, а с северо-западной стороны протестующие находятся примерно в 60 километрах от Парижа в коммуне Бюшле департамента Ивелин.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.