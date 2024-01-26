Россиянам объяснили, как научиться финансовому планированию

Финансовое планирование позволит контролировать семейный бюджет и избежать ненужных трат. Об этом kp.ru рассказал тренер по личным финансам Максим Темченко.

Для этого он рекомендует спрогнозировать ожидаемые доходы, прикинуть предстоящие расходы и распределить оставшиеся средства по «конвертам». То есть оценить, какие суммы вы сможете отложить на финансовые цели.

«Для начала посмотрите: сколько удалось заработать в прошлом году? Какие у вас источники дохода, сколько их? И сколько вы потратили за год, на что?» — посоветовал эксперт.

При этом он советует заранее определять, для чего вы откладываете средства. Например, на покупку телефона, ремонт и так далее. После определения краткосрочных целей важно заняться долгосрочным планированием, считает Темченко. В этом случае откладывать на цели придется не один год. Например, к ним относятся покупка машины или ипотека. На их реализацию также можно откладывать деньги и распределять их по «конвертам».

Финансовый консультант и журналист со степенью MBA по специальности «управление финансами» Инна Филатова до этого порекомендовала оформить письменно финансовый план. По ее словам, план необходимо разделить на промежуточные точки контроля и список мероприятий, которые нужно сделать, чтобы достичь каждого промежуточного этапа, пока человек не достигнет цели.

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