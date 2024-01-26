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Россияне смогут получить налоговый вычет на лечение животных после их регистрации

Для россиян хотят сделать налоговый вычет на лечение животных при их регистрации

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Варвара Гертье/РИА Новости

В России собираются внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы предоставить налоговый вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных, зарегистрированных официально. Об пишет газета «Известия».

Законопроект уже подготовлен к внесению в Государственную думу РФ. Представители ЛДПР утверждают, что ответственные хозяева домашних животных несут большие расходы на лечение и обследование своих питомцев, а также на прохождение ежегодной обязательной вакцинации. Появление налогового вычета на лечение животных станет стимулом для их повсеместной регистрации и способствует снижению числа безнадзорных животных в России.

Законопроект будет направлен фракцией ЛДПР на отзыв в кабмин 26 января.

«С точки зрения налогового законодательства мы ничего менять не предлагаем. Просто добавляется еще одна опция. Это те же, как у физлиц, 13% от потраченной на лечение суммы за календарный год, которая не должна в целом превышать более 120 тыс. рублей», — рассказал журналистам один из авторов законопроекта зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков.

До этого стало известно, что в Бурятии начали усыплять собак в приютах после принятия закона, разрешающего эвтаназию животных. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил «Газете.Ru», что такие решения принимают регионы, в которых нет гуманных мер по борьбе с бездомными животными.

Ранее тигр напал на домашнюю собаку в поселке Раздольное Приморского края.

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