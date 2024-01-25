Путин поддержал предложение о субсидиях на авиабилеты в Калининград

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что будет рассмотрено предложение калининградского губернатора Антона Алиханова сделать субсидии на авиабилеты только для проживающих в Калининграде россиян. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече со студентами, проходящей в этом регионе, сообщает РИА Новости.

«Губернатор предлагает сделать вот эту субсидию не для всех желающих, по определенным категориям граждан. Не для всех желающих приехать в Калининград и уехать, а только для постоянно проживающих здесь граждан. Постоянно проживающих, в том числе и студентов», — сказал российский лидер.

Он указал, что тогда авиабилеты не будут заканчиваться в течение первых четырех месяцев года и гораздо большее количество проживающих в этом городе смогут этой мерой воспользоваться.

«Зато снять вот эти плоские тарифы для жителей других регионов Российской Федерации. Для любых категорий снять. То есть все эти деньги, а их сейчас мы выделяем 450 миллионов, только для постоянно проживающих жителей Калининграда. И тогда, конечно, количество людей, которые смогут этим воспользоваться, кратно увеличится», — сказал Путин.

По его словам, данное предложение Алиханова будет рассмотрено на совещании, которое состоится 25 января.

До этого правительство РФ дополнительно выделило 380 млн рублей из федерального бюджета для субсидирования морских перевозок товаров на территорию Калининградской области.

Ранее сообщалось, что Литва вновь стала задерживать фуры из Калининграда.