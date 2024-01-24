Минфин указал на «системно неправильный» подход к льготной ипотеке

Замглавы Минфина РФ Иван Чебесков в ходе выступления в Государственной думе заявил, что льготные ипотечные программы должны действовать адресно. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Чебескова, сейчас подход к льготной ипотеке является «системно неправильным». Речь о выдаче больших субсидий в рамках льготной ипотеки при сохранении высокой ключевой ставки ЦБ.

«Мы выдаем больше субсидий, Центральный банк держит высокую ставку на более длительный срок. И это системно неправильно, поэтому мы готовим комплексные предложения», — отметил Чебесков.

До этого Чебесков говорил, что в России продлят льготную программу семейной ипотеки. По словам чиновника, программа кредитования нуждается в трансформации, и Минфин готовит по этому вопросу комплексные предложения.

Президент России Владимир Путин поддержал идею продления программы льготной семейной ипотеки во время встречи с участниками всероссийских семейных конкурсов.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.