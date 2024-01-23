Путин выступил за продление программы льготной семейной ипотеки

Президент России Владимир Путин высказался в поддержку продления программы льготной семейной ипотеки во время встречи с участниками всероссийских семейных конкурсов. Об этом пишут «Известия».

«Важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена — продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем», — заверил российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что возможности злоупотребления льготной ипотекой нужно пресекать.

Программу семейной ипотеки по ставке 6% запустили в 2018 году. Согласно ее условиям, можно взять кредит на постройку частного дома, квартиру в новостройке, покупку участка или на рефинансирование уже имеющейся ипотеки на первичном рынке.

Программа действует до 1 июля 2024 года. По поручению Путина она впоследствии была распространена на семьи с двумя детьми до 18 лет.

Ранее в Госдуме призвали повысить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей.