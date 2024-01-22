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Доход Китая от экспорта пластмасс в Россию за год вырос на 20%

Китай за год увеличил экспорт пластмасс в РФ в денежном выражении на 20,1%

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Shutterstock

Экспорт пластмасс из Китая в Россию по результатам 2023 года вырос на 20,1%, до $4,45 млрд в денежном выражении. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Доход Китая от продажи полиэтилена в РФ за период достиг $190,5 млн (+29%). Денежные поступления от реализации полипропилена и полистирола выросли до $114,48 млн (+39,4%) и $62,87 млн (+43,5%) соответственно. В то же время экспорт ПВХ упал на 10,1%, до $193,55 млн.

При этом в 2023-м Китай сократил импорт российских пластмасс и изделий из них на 19% в денежном выражении, до $487,11 млн.

Накануне сообщалось, что производство основного сырья для пластмасс в Европе стало нерентабельным из-за глубокого кризиса нефтехимической промышленности. В последние кварталы установки парового крекинга —основное производственное оборудование отрасли — работают с убытками, на 65-75% от мощности. Часть заводов может закрыться в 2024 году, допускают эксперты.

Ранее стало известно, что химический сектор Германии столкнулся с проблемами из-за конфликта в Красном море.

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