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Китай резко нарастил закупку оборудования для производства чипов

Bloomberg: Китай в 2023 году закупил чипмейкингового оборудования на $40 млрд

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Depositphotos

В 2023 году Китай увеличил импорт оборудования для производства чипов на 14% — до почти $40 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Это второй по величине показатель за последние восемь лет. Рост произошел на фоне снижения общего импорта КНР на 5,5%. Издание связывает это со стремлением Китая добиться самодостаточности в производстве полупроводников, несмотря на введенные ограничения США.

Китайские чипмейкеры активно вкладываются в новые фабрики, чтобы обойти экспортный контроль со стороны Вашингтона и его союзников. Из-за санкций китайским фирмам сложнее получить передовое оборудование.

«В декабре импорт литографического оборудования из Нидерландов подскочил почти на 1000% по сравнению с годом ранее и составил $1,1 млрд, поскольку компании бросились покупать его в преддверии начала голландских ограничений в этом месяце», — пишет издание.

Агентство напомнило, что в начале января 2024 года нидерландский производитель оборудования для производства микрочипов ASML Holding отменил отправку своих самых современных станков по просьбе США.

В конце ноября стало известно, что Китай разработал компьютерный процессор нового поколения.

Ранее Турция сократила поставки ряда товаров в Россию из-за давления США.

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