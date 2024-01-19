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США хотят направить Киеву как можно больше помощи до января 2025 года

CNN: США намерены выделить Украине как можно больше помощи до января 2025 года

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Rod Lamkey/Global Look Press

Соединенные Штаты намерены отправить Украине как можно больше помощи до января 2025 года в связи с опасениями о возможном переизбрании бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN,ссылаясь на американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

«Администрация США мрачно осознает, что это, вероятно, последний шанс для любого военного финансирования Украины», — указывается в материале.

По мнению чиновника, Белый дом, НАТО и руководство Украины «ясно осознают», что если Трамп выиграет выборы и займет президентское кресло, то помощь Киеву, скорее всего, сократится.

«Важно, чтобы деньги были ассигнованы и были выплачены до выборов», — полагает он, поясняя, что Трамп может заблокировать средства.

До этого депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк говорил, что в правительстве страны ожидают рассмотрения вопроса по помощи США Украине в американском сенате, есть вероятность, что до 8 февраля конгресс и палата представителей США примут решение в пользу Киева.

Ранее экс-разведчик США извинился перед россиянами от лица американцев за конфликт на Украине.

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