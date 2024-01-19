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Песков рассказал о большой очереди желающих сотрудничать с БРИКС

Песков: очередь желающих ассоциироваться с БРИКС достаточно большая

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Themba Hadebe/AP

Многие страны надеются присоединиться к БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Очередь желающих ассоциироваться с БРИКС достаточно большая, что вызывает удовлетворение. Это значит, что многие страны считают траекторию на членство в БРИКС отвечающей национальным интересам», — отметил представитель Кремля.

Песков также выразил сожаление по поводу отказа Аргентины вступать в объединение. Возможно, в будущем Буэнос-Айрес решит изменить свое решение, надеется он.

Саудовская Аравия продолжает контакты с Россией по поводу членства в БРИКС, добавил пресс-секретарь. Подробнее о переговорах Москвы и Эр-Рияда Песков не рассказал.

Аргентина объявила о решении отказаться от участия в БРИКС всего за пару дней до присоединения. Подробнее о том, что произошло, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отказ Аргентины от вступления в БРИКС является ее суверенным решением.

Накануне Лавров перечислил близких союзников России.

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