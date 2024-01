США потребовали в Гонконге «делать больше» в рамках антироссийских санкций

От банков в Гонконге начали активнее требовать соблюдения санкций США, которые были введены против военно-промышленного комплекса (ВПК) России. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники.

По информации издания, под председательством чиновницы Минфина США Андреа Гаки состоялось две встречи, на одной из них присутствовали представители 12 китайских и зарубежных банков, работающих в Гонконге. По словам людей, знакомых с ситуацией, на одной из встреч присутствовали руководители Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, CMB Wing Lung Bank, UBS, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays и BlackRock.

«Официальные лица США хотят снизить риски и заставить финансовые учреждения Гонконга делать больше, чем они делают в настоящее время в рамках соблюдения санкций против российского ВПК — например, проверять транзакции и отслеживать товары, которые отправляются в РФ», — сказал один из источников.

Банки потребовали от официальных лиц США подробной информации о том, как на них повлияет декабрьский указ президента, который подвергает иностранные финансовые учреждения вторичным санкциям, если они помогают России обойти рестрикции.

Ранее США добавили 42 китайские компании в черный список из-за поставок в Россию.