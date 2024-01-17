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Крупнейший производитель «металла будущего» объявил об увольнениях

Литиевая компания Albemarle заявила о сокращении расходов и персонала

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Global Look Press

Американская компания Albemarle, являющаяся мировым лидером по переработке лития планирует оптимизировать затраты на фоне падения стоимости этого металла. Об этом сообщается на сайте компании.

По данным компании, она намерена сократить расходы на $95 млн в год. Также Albemarle планирует уволить часть сотрудников, количество которых пока не уточняется.

Глава Albemarle Кент Мастерс заявил, что эти меры позволят компании быстрее нарастить объемы производства в ближайшей перспективе и сохранить возможности для дальнейшего роста.

Напомним, литий получил широкое распространение благодаря производству литиевых батарей. Их используют во многих гаджетах и электротранспорте. С конца 2020 по ноябрь 2022 года стоимость лития выросла в 15 раз.

Однако в 2023 году цены на этот металл упали. Причиной стало снижение спроса на фоне роста ставок по кредитам и удорожания электромобилей. Кроме того, в мире увеличились объемы добычи лития. В августе 2023 года стоимость металла опустилась до минимума с декабря 2021 года.

До этого стало известно, какие страны могут войти в аналог ОПЕК для твердых полезных ископаемых.

Ранее избыток предложения обрушил мировые цены на литий.

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