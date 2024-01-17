Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России

В 2023 году инфляция в России достигла 7,4%. Об этом на встрече с членами правительства рассказал президент России Владимир Путин, который также выразил надежду, что в будущем показатель роста цен удастся снизить. Российского лидера цитирует РИА Новости.

«Есть и вызовы. Инфляция 7,4%. И очень рассчитываю на то, что общими усилиями с участием Банка России, разумеется, нам удастся подойти к решению и этой задачи», — сказал Путин.

Президент РФ также отметил, что за 10 месяцев прошлого года реальный рост зарплат достиг 7,7%, а ВВП по итогам 2023-го может превысить 3,5%. По словам Путина, рост валового внутреннего продукта обусловлен потребительским и инвестиционным спросом. Кроме того, российский лидер отметил позитивную динамику в сферах промышленности, строительства, туризма и сельского хозяйства.

До этого сообщалось, что в январе 2024 года россияне стали тратить больше денег. Средний недельный чек за период с 8 по 14 января вырос на 20% по сравнению со значением 2023 года.

Ранее Путин поручил принять меры в случае репатриации россиян за рубежом.