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Повышение ключевой ставки ЦБ сократило число плательщиков налога на вклады

Из-за решения ЦБ в 6 раз меньше вкладчиков заплатят налог на доходы в 2024 году

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Повышение ключевой ставки ЦБ до 16% в декабре 2023 года привело к увеличению необлагаемого налогом дохода по вкладам с 75 тыс. до 150 тыс. рублей в 2023 году. Об этом свидетельствует исследование аналитиков «Почта Банка», копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По оценкам аналитиков, это снизит число плательщиков налога на доходы по депозитам в 6 раз. В 2024 году россияне впервые заплатят налог на доходы по вкладам и накопительным счетам. Для расчета будет учитываться максимальное значение ключевой ставки в течение года. В 2023 году оно составило 15%, соответственно, необлагаемый доход — 150 тыс. рублей.

Налог в размере 13% будет взиматься только с суммы превышения. При расчете учитывается не размер вклада, а полученный процентный доход. Уплатить налог за 2023 год нужно будет до 1 декабря 2024 года.

По словам председателя правления банка Алексея Охорзина, 2023 год может стать рекордным по привлечению средств населения. Он рекомендует обратить внимание на кратко- и среднесрочные депозиты с оптимальным сочетанием ставки и срока.

Расчет налога будет производить ФНС, гражданам останется только оплатить его после получения уведомления.

До этого сообщалось, что в 2024 году изменится порядок расчета налогов на недвижимость в России. Например, сумма сборов на землю в следующем году будет определяться исходя из кадастровой оценки 2022 года.

Ранее Блиновская оспорила в суде решение ФНС.

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