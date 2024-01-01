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Власти Норвегии разрешили прямую продажу оружия Киеву

Норвегия позволила своим компаниям напрямую продавать оружие Украине

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Depositphotos

Кабинет министров Норвегии решил позволить компаниям страны напрямую продавать оружие и иную оборонную продукцию военным ведомствам Украины. Об этом свидетельствует заявление пресс-службы правительства.

«Прямые продажи вооружения и оборонной продукции на Украину разрешены с 1 января 2024 года», — указывается в релизе.

Согласно нововведению, отныне норвежские фирмы смогут обращаться в МИД за лицензией на экспорт для прямых продаж вооружения Киеву. После этого ведомство в индивидуальном порядке рассмотрит заявки на предмет соответствия обязательным критериям.

Глава норвежского министерства иностранных дел Эспен Барт Эйде объяснил данное решение соображениями безопасности и возможным продлением спецоперации России на Украине.

В декабре власти Норвегии решили выделить $273 млн на поддержание школ и системы здравоохранения Украины, а также $90,1 млн на изготовление боеприпасов и ракет для ВСУ.

Ранее в Норвегии назвали преимущество России на Украине.

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