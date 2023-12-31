Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько экспортировал в Европу газа Азербайджан

Поставки газа из Азербайджана в Европу в 2023 году выросли на 400 млн кубометров

close
100%
Allexander Makarov/Global Look Press

Поставки азербайджанского газа в Европу в 2023 году увеличились на 3,5% по сравнению с предыдущим годом и составили 11,8 млрд кубометров. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова.

Ранее, в 2022 году, объем экспорта азербайджанского газа в европейские страны достиг 11,4 млрд кубометров. Таким образом, по итогам 2023 года отмечается рост на 400 млн кубометров.

По словам Шахбазова, 31 декабря исполнилось ровно три года с момента начала поставок азербайджанского топлива в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP). За этот период через TAP в европейские страны было экспортировано более 31 млрд кубометров газа из Азербайджана.

Увеличение экспорта азербайджанского газа связано с ростом спроса на голубое топливо в Европе на фоне сокращения поставок из России. Доля Азербайджана в импорте ЕС пока невелика, однако в последние месяцы Баку активно наращивает объемы, стремясь заместить российский газ и удовлетворить потребности европейских потребителей.

До этого в Азербайджане рассказали об объемах поставок газа в Болгарию.

Ранее стало известно о планах РФ и Турции активизировать работу по созданию газового хаба.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами